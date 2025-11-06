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Самооценка и стиль: как чувствовать уверенность внутри и снаружи

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Бывало, что сомневался в себе, хотя выглядел идеально? Или чувствовал уверенность, но внешний вид её не поддерживал? Приходи на встречу с двумя экспертами, которые соединят психологию и стиль! Тебя ждёт: — Знакомство и неформальное общение за чашкой чая — Лекция психолога о том, как устроена самооценка и в чём секрет её здоровья — Интерактив со стилистом о том, как с помощью гардероба создать устойчивое состояние уверенности — Практические инструменты для работы с самооценкой и стилем Это событие подойдёт тебе, если для тебя важно: — Научиться принимать себя и ценить свои качества — Избавиться от вечной самокритики и сомнений — Чувствовать уверенность, даже когда трудно — Выражать себя через стиль и быть услышанным Ведущие: Екатерина Камчатова — руководитель центра психологии «Бери меняй» Елена Петрова — стилист, основатель бренда Actrice. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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