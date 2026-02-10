Что, если зелёный уголок может поместиться на ладони? На мастер-классе попробуешь создать именно такой — мини-флорариум своими руками. Внутри стеклянного сосуда поселятся мини растения, а помогут им грунт, дренаж и декоративные камешки. Разберёшься, какие растения дружат друг с другом, как правильно собрать композицию и ухаживать за ней, чтобы она долго оставалась красивой. Приходить можно без подготовки — всё необходимое будет на месте, а готовый флорариум ты заберёшь домой. Участие бесплатное, но регистрацию заранее никто не отменял.