ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Сад в стекле: собираем мини-флорариум

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Что, если зелёный уголок может поместиться на ладони? На мастер-классе попробуешь создать именно такой — мини-флорариум своими руками. Внутри стеклянного сосуда поселятся мини растения, а помогут им грунт, дренаж и декоративные камешки. Разберёшься, какие растения дружат друг с другом, как правильно собрать композицию и ухаживать за ней, чтобы она долго оставалась красивой. Приходить можно без подготовки — всё необходимое будет на месте, а готовый флорариум ты заберёшь домой. Участие бесплатное, но регистрацию заранее никто не отменял.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Борис Зелигер
Борис Зелигер

от 900₽

Обмен растениями в «Густо»
Обмен растениями в «Густо»
c
по

Бесплатно

Только для женщин
Только для женщин
c
по

от 500₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста