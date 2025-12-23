Выставка фотографа-анималиста Анны Булыга: о людях и их собаках. О прогулках, где, кажется, ничего не происходит, но именно там хранится всё самое важное. Аня снимает это, потому что боится забыть. Каково это — когда кто-то тянет поводок. Когда не можешь уйти домой, потому что на дереве сидит белка, которую нужно караулить. Когда шерсть на одежде становится главным аксессуаром. Автору хочется сохранить эти моменты, чтобы потом, когда всё изменится, можно было посмотреть и вспомнить, как это было, когда они были рядом, и этого было достаточно.