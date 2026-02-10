Русские ремёсла: от традиции к трендам
ул.Дуси Ковальчук 268/3
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Бесплатно
Возраст 14+
Про событие
На лекции ты взглянешь на русские ремёсла в широком контексте и увидишь, как они менялись с течением времени, а также как связаны прошлое и настоящее. Ты проследишь, как зарождались и развивались яркие направления народных промыслов — от росписи и кружевоплетения до современных тенденций в дизайне и моде. Лекция поможет понять, почему русские ремёсла продолжают вдохновлять современных мастеров и привлекать покупателей. Будет интересно всем, кто ценит национальное наследие и следит за тенденциями в дизайне и моде. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.
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