Один вечер — пять побережий в бокале. От древних песчаников у Каспия до залитого солнцем Прованса, от крымских речных долин до игристых холмов Венето. У вечера есть тайна: благородный Пино Нуар незаметно ведёт всю программу — он открывает дегустацию, возвращается в её сердцевине и закрывает финал, пока в середине солируют средиземноморские автохтоны. А ритм подач течёт, как море: игристое, игристое, штиль тихих вин — и снова брызги пузырьков на десерт. Каждое вино, кроме первого, встречает своё блюдо — пары, в которых тунец, тайские травы, хрустящая треска и клубника в шоколаде раскрывают вино с неожиданной стороны. Вести вечер будет сомелье Евгений Суворкин: он расскажет, как один цвет вмещает пять характеров, и научит читать розе по первому глотку. А фоном — живая музыка, под которую вино звучит иначе. Программа вечера: — Аперитив — Эндемы Пино Нуар Розе Брют, Дагестан. Лёгкие пузырьки и нота дикой земляники открывают вечер. Подаётся соло — чтобы вкус проснулся начисто. — Кавас Масахс «Вибрасьонс» Кава Брют Розе, Испания — в паре с закуской из красного тунца и свежих овощей. Тонкий перляж и солоноватая свежесть играют с морским тунцом. — Домен де ля Санглиер «Кюве Ля Ривьера», Франция — к тайскому пряному салату. Бледное прованское розе с грейпфрутом и травами: смелая встреча сухой элегантности и пряного огня. — Пино Нуар Рем Акчурин, Россия — под треску с картофелем фри. Плотное крымское розе цвета лосося, которое уверенно держит хрустящую рыбу. — Корвеццо «Престиж» Розе Брют, Италия — на десерт, с клубникой в шоколаде. Игристый финал: земляничные пузырьки вторят клубнике. Пять стран, пять берегов, один оттенок розового — и вечер, после которого ты будешь выбирать розе по-новому.