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Рождество в четырёх актах: вина, блюда и скрипичные мелодии

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер, где вино, музыка и гастрономия сплетутся в добрую рождественскую сказку. Под виртуозную игру скрипача Алекса Грега и любопытные комментарии сомелье ты познакомишься с четырьмя удивительными винами — от итальянских классиков до русского сокровища — и их идеальными гастрономическими парами, представленными авторскими блюдами. Программа дегустации: — Корвеццо, Блан де Блан Брют (белое игристое, Италия) В паре с тартаром из тунца с малиной. Освежающая кислотность и мелкий перляж уравновешивают насыщенность структуры тунца и сладкую кислинку малины. Лёгкое начало вечера. — Корвеццо, Пино Гриджио (белое сухое, Италия) В паре с террином из фуа?гра. Чистая фруктовость Пино Гриджио подчёркивает бархатистую текстуру фуа?гра. Элегантное сочетание для праздничного стола. — Ла Траверсата, Примитиво Пулия (красное полусухое, Италия) В паре с рождественской уткой с яблоком и брусникой. Насыщенные ноты чёрной сливы и вишни в вине дополняют пряность утки, а живая кислотность контрастирует со сладостью яблочно?брусничного соуса. Яркий пример южного стиля. — Рем Акчурин, Мускат Оранж (оранжевое сухое, Россия) В паре с шоколадным пирогом и шариком мороженого. Медовые и цветочные тона вина неожиданно раскрываются в паре с шоколадом и сливочным мороженым. Завершающий аккорд вечера.

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