Самая мистическая ночь! Под звуки средневековых инструментов и веселые песни от группы «Миннезингеры», в «Типографии» пройдёт ночь гаданий. Ведунья Нора знает ответы на самые сокровенные вопросы. Узнай, что тебя ждёт в новом году! Начало в 22:00 Входной билет: 500 рублей. В стоимость входит напиток.