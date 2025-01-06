Рождественская ночь с группой «Миннезингеры»
Коммунистическая улица, 48А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
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Еда
Про событие
Самая мистическая ночь! Под звуки средневековых инструментов и веселые песни от группы «Миннезингеры», в «Типографии» пройдёт ночь гаданий. Ведунья Нора знает ответы на самые сокровенные вопросы. Узнай, что тебя ждёт в новом году! Начало в 22:00 Входной билет: 500 рублей. В стоимость входит напиток.
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