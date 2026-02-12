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Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Глобус
Каменская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Неразлучные товарищи принца Гамлета – Розенкранц и Гильденстерн – включаются в опасную игру на выживание. Перед ними открывается непроходимый лабиринт смыслов, каждый поворот которого подкидывает всё более сложные вопросы. Один неверный ход может стать последним. В этой игре нет зрителей. Каждый, кто придёт на спектакль, наравне с шекспировскими Гамлетом, Офелией, Клавдием и Гертрудой почувствует себя настоящим свидетелем захватывающего квеста. Продолжительность: 3 часа 15 минут с двумя антрактами. У спектакля особая рассадка зрителей. Вход в зал после 3-го звонка будет невозможен. Не опаздывай, пожалуйста!

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