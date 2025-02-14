Уютный зал, мягкий свет свечей, приятная музыка на фоне и вкуснейшие блюда, приготовленные с любовью. В меню тебя ждёт четыре блюда: — Ассорти из паштетов: нежное пате из лосося в профитролях с йогуртом из авокадо, намазка из утки с грушевым мармеладом, паштет из куриной печени со смородиновым конфи. — Салат с уткой: утиная грудка, микс салата, помидоры черри и заправка с ягодным конфитюром. — Томлёное бедро кролика: в сочетании с копчёной вишней, птитимом и шампиньонами. — Ягодный мильфей: французский десерт из слоёного теста с нежным кремом и ягодами. Все это с винным сопровождением в безупречной романтической обстановке!