ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Романтический ужин Love is

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

5900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уютный зал, мягкий свет свечей, приятная музыка на фоне и вкуснейшие блюда, приготовленные с любовью. В меню тебя ждёт четыре блюда: — Ассорти из паштетов: нежное пате из лосося в профитролях с йогуртом из авокадо, намазка из утки с грушевым мармеладом, паштет из куриной печени со смородиновым конфи. — Салат с уткой: утиная грудка, микс салата, помидоры черри и заправка с ягодным конфитюром. — Томлёное бедро кролика: в сочетании с копчёной вишней, птитимом и шампиньонами. — Ягодный мильфей: французский десерт из слоёного теста с нежным кремом и ягодами. Все это с винным сопровождением в безупречной романтической обстановке!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста