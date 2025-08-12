Рисуем советскую моду
Коммунистическая улица, 34
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Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по модной иллюстрации, на котором ты перенесёшься в эпоху элегантных платьев и смелых принтов, узнаешь секреты создания стильных модных набросков и создашь свою собственную иллюстрацию в духе советской моды. Ведущая: Ольга Сидоренко, преподаватель дизайна, исследователь и аналитик моды. Участие бесплатное, все материалы предоставляются.
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