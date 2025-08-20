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Рислинг: 6 историй в бокале

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация шести великолепных рислингов из разных уголков планеты, каждый из которых раскроет свою неповторимую личность в сочетании с лёгкими гастрономическими композициями от шеф-повара. Тебя ждут: — Австралийские сокровища — от сухого «Зе Бой Иден Вэлли» до полусухого «Фон ден Террассен»; — Немецкая классика — изысканный «Ник Вайс Рислинг Вильтингер Альте Ребе» и чарующий «Кёнигсмозель»; — Отечественная гордость — российский рислинг «Красная Горка» от «Галицкий Галицкий»; — Французское великолепие — утончённый «Рислинг Кав де Тюркхайм». Атмосферу вечера дополнит живая музыка, а летняя веранда кино-кафе «Премьера» станет идеальным местом для этого особенного вечера.

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