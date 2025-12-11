Лекция о креативном директоре Givenchy и Burberry, который объединил два легендарных Дома своим уникальным взглядом. Его мода словно манифест нового поколения, где анархия улиц ведёт прямой диалог с аристократической традицией. Тиши, вдохновляясь панк-культурой и уличным стилем, переосмысливает саму суть наследия брендов. В Givenchy, чей основатель был эталоном элегантности, он смело вводит образы неоготики. В Burberry, символе британского истеблишмента, он привносит дух бунта: знаменитый клетчатый принт nova check взрывается изнутри, появляясь на дениме, коже и даже на обнажённой коже моделей в провокационных кампаниях. Это не отрицание прошлого, а смелая эволюция. Смело работая с тёмной эстетикой, Тиши не забывает о романтике. Но это романтика готических сказок и меланхоличных прогулок по туманным набережным Темзы. В его коллекциях кружевные боди соседствуют с массивными армейскими ботинками, а воздушные прозрачные платья — с косухами из кожи крокодила. Он находит красоту в напряжении между хрупкостью и силой, между ночным кошмаром и прекрасным сном. Продолжительность — 1,5 часа. Лектор: Анастасия Юнусова – исследователь моды.