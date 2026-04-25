Революция х Типография
Красный проспект, 22
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Бесплатно
Возраст 18+
Еда
Про событие
Только один день! Быстрые тату без «записи за месяц» делают весь вечер лучшие мастера. Эскизы рисуются, сидр льётся - ты приходишь за атмосферой, а уходишь с воспоминаниями навсегда!
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