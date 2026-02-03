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Ревность и измены

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция, на которой ты узнаешь, как перестать ревновать и почему люди ревнуют, а также о изменах — когда и как они начинаются, что делать, если это произошло, и как на них правильно реагировать. Ведущий: психолог Константин Глазов. Вход свободный, бронь столиков — по телефону или на сайте.

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