Лекция, на которой ты узнаешь, как перестать ревновать и почему люди ревнуют, а также о изменах — когда и как они начинаются, что делать, если это произошло, и как на них правильно реагировать. Ведущий: психолог Константин Глазов. Вход свободный, бронь столиков — по телефону или на сайте.