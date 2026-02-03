Ревность и измены
Красный проспект, 22
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Лекция, на которой ты узнаешь, как перестать ревновать и почему люди ревнуют, а также о изменах — когда и как они начинаются, что делать, если это произошло, и как на них правильно реагировать. Ведущий: психолог Константин Глазов. Вход свободный, бронь столиков — по телефону или на сайте.
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