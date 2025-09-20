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Ретро-взрыв: «Pachuli» и диджеи Чусовитин и Куприянцев

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пульсирующий свет прожекторов, знакомые с юности мелодии, заставляющие сердце биться в унисон с ритмом, и атмосфера абсолютного счастья. В этот вечер легендарные диджеи Чусовитин и Куприянцев вместе с модной группой Pachuli подарят тебе незабываемый праздник электронной музыки 90-х и 2000-х. Дип-хаус, евродэнс и техно сольются в единый поток энергии. Здесь каждый станет частью грандиозного музыкального праздника, где ностальгия встречается с современностью, а новые знакомства рождаются в вихре танца.

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