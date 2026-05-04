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Разговор о фэнтэзи и презентация книги «Сказки для Несмеяны»

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Тебя ждёт встреча с Алёной Селютиной — автором книг «Жили они долго и счастливо», «О детях Кощеевых», «Мутные воды», «А леса здесь тихие» и других. Её книгу «И жили они долго и счастливо» называют психотерапевтическим фэнтези, и она лидирует в продажах издательства МИФ, а также возглавляет различные книжные рейтинги по итогам 2025 года. «Сказки для Несмеяны» — долгожданная новинка, расширяющая понимание сказочной вселенной. На встрече обсудят, как говорить о сложных темах на языке фэнтези. И, конечно, сможешь подписать книги у автора. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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