Тебя ждёт встреча с Алёной Селютиной — автором книг «Жили они долго и счастливо», «О детях Кощеевых», «Мутные воды», «А леса здесь тихие» и других. Её книгу «И жили они долго и счастливо» называют психотерапевтическим фэнтези, и она лидирует в продажах издательства МИФ, а также возглавляет различные книжные рейтинги по итогам 2025 года. «Сказки для Несмеяны» — долгожданная новинка, расширяющая понимание сказочной вселенной. На встрече обсудят, как говорить о сложных темах на языке фэнтези. И, конечно, сможешь подписать книги у автора. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.