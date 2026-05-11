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  1. Новосибирск
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Разговор

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с программным директором кинотеатра Дениром Курбанджановым. Он поможет разглядеть скрытые смыслы и разобрать режиссёрские приёмы. О фильме: Гарри Кол — замкнутый и педантичный специалист по прослушке. Ему поручают записать разговор пары на многолюдной площади. Очищая запись от шумов, он подозревает, что невольно стал участником готовящегося преступления. Техническая задача превращается в моральную дилемму: уверенность героя в собственной нейтральности рушится, а тревога нарастает с каждой минутой.

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