Большой сольный концерт ведущего представителя экшн-рэпа и альтернативного хип-хопа — Ram'а aka Грязного Рамиреса. Он возвращается в Новосибирск с новой, ещё более жаркой программой. Запредельную концентрацию адреналина, бешеную энергетику и чистую ярость под искромётный флоу гарантирует.