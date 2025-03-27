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Ram

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт ведущего представителя экшн-рэпа и альтернативного хип-хопа — Ram'а aka Грязного Рамиреса. Он возвращается в Новосибирск с новой, ещё более жаркой программой. Запредельную концентрацию адреналина, бешеную энергетику и чистую ярость под искромётный флоу гарантирует.

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