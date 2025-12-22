ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Пятый элемент

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. После показа ты узнаешь любопытные факты о создании фильма, ключевых художественных решениях Люка Бессона, скрытых смыслах и культурных отсылках картины. По видеоконференции со зрителями будет общаться Алексей Хромов — кинокритик портала «Лайфхакер», автор популярных подкастов «Смотритель» и «Метод Купера», создатель телеграм-канала «Кинокротик». О фильме: В футуристическом Нью-Йорке XXIII века бывший спецназовец Корбен Даллас случайно сталкивается с загадочной девушкой Лилу. Она — ключ к спасению Земли от надвигающейся космической угрозы. Вместе герои отправляются в головокружительное приключение: им предстоит найти древние артефакты, противостоять могущественным противникам и раскрыть тайну пятого элемента, способного остановить древнее зло.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста