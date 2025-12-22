Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. После показа ты узнаешь любопытные факты о создании фильма, ключевых художественных решениях Люка Бессона, скрытых смыслах и культурных отсылках картины. По видеоконференции со зрителями будет общаться Алексей Хромов — кинокритик портала «Лайфхакер», автор популярных подкастов «Смотритель» и «Метод Купера», создатель телеграм-канала «Кинокротик». О фильме: В футуристическом Нью-Йорке XXIII века бывший спецназовец Корбен Даллас случайно сталкивается с загадочной девушкой Лилу. Она — ключ к спасению Земли от надвигающейся космической угрозы. Вместе герои отправляются в головокружительное приключение: им предстоит найти древние артефакты, противостоять могущественным противникам и раскрыть тайну пятого элемента, способного остановить древнее зло.