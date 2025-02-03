Магию театра невозможно полноценно передать через экран, через слова или фотографии. Её можно только почувствовать. Это как раз тот случай, когда лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Экскурсию проведёт архивариус Сергей Барсуков, работающий в Театре Афанасьева с момента его основания. Он расскажет тебе историю уникального новосибирского авторского театра, театральные байки и курьезы, особенности работы всех цехов, о некоторых из которых зрители порой и не знают. Если ты хочешь прийти с друзьями и чтобы экскурсию провели только для вас, заявку можно оставить по телефону: (383) 309-23-97 (добавочный 3051).