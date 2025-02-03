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Путешествие к центру театра

«Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева»
улица Максима Горького, 52

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Магию театра невозможно полноценно передать через экран, через слова или фотографии. Её можно только почувствовать. Это как раз тот случай, когда лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Экскурсию проведёт архивариус Сергей Барсуков, работающий в Театре Афанасьева с момента его основания. Он расскажет тебе историю уникального новосибирского авторского театра, театральные байки и курьезы, особенности работы всех цехов, о некоторых из которых зрители порой и не знают. Если ты хочешь прийти с друзьями и чтобы экскурсию провели только для вас, заявку можно оставить по телефону: (383) 309-23-97 (добавочный 3051).

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