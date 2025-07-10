Расскажут о психологии, женственности и искусстве танца в сопровождении бокала хорошего вина. В этот раз психолог Константин поговорит про сновидения. Разберёшь на реальных примерах то, как интерпретировать сны, тебе расскажут про методы, которые можно использовать для своих и чужих снов. Интерпретация сновидений — это не про предсказание, это про себя и свою жизнь. А Лена Летучая затронет актуальную тему о синдроме самозванца. Поговоришь о том, что это такое, почему он возникает, как его побороть и, наконец, перестать сомневаться в себе, признать значимость своих достижений и жить счастливо. Также тебя ждёт мастер-класс по самому женственному танцу — dancehall female от Fraules Dance Centre.