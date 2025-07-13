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Психологический разбор фильма «Каждый 88»

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм «Каждый 88» — это не просто рассказ о нейроразнообразии. Это приглашение задуматься: Что я считаю «нормой»? Как мои убеждения влияют на то, как я вижу другого человека — особенно близкого? Могу ли я отказаться от привычных схем, чтобы построить по-настоящему живой контакт? На встрече поговорят о: — выборе между контролем и принятием; — внутреннем сопротивлении и готовности отпустить своё представление о том «как должно быть»; — силе, которая появляется, когда мы встречаемся с реальным, а не идеальным ребёнком, партнёром, человеком; — том, как в разнице появляется глубина, а в отказе от идеала — близость. Это будет не столько анализ фильма, сколько диалог о жизни. О том, как важно быть гибкими — не только умом, но и сердцем. Спикер: Евгений Глушков — практикующий психолог, специалист в телесно-ориентированном подходе, преподаватель института практической психологии и психотерапии «Интеграция», действительный член ОППЛ, супервизор.

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