Психологический мастер-класс по языку жестов и эмоций
улица Кропоткина, 269/1
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Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Ты когда-нибудь задумывался, что на самом деле говорят тебе люди? На мастер-классе ты научишься слышать то, о чём молчат слова. Здесь тебя ждёт: — Умение замечать неочевидные сигналы: нервозность, уверенность, искренность — Навык расшифровки истинных намерений собеседника — Возможность точно определять реальные эмоции: страх, радость, сомнение — Практические инструменты для переговоров, отношений и повседневного общения Мастер-класс проведёт Евгений Глушков — практикующий психолог, специалист по телесно-ориентированной терапии и преподаватель международного уровня. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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