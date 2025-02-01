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Психологически-юмористический вечер «Стыд сближает»

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Тема вечера: Мальчишник. Какой мальчишник без мужчин? На этот раз пикантные разговоры пройдут с участием нескучного психолога-сексолога Ивана Гончара и профессионального балагура, актёра Тимофея Ленских. Вместе со зрителями ведущие, не без юмора, обсудят те же темы, которые волнуют буквально всех девочек земного шара, но на этот раз с мужской точки зрения. Сбор гостей в 20:15, начало в 20:30. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8-913-706-08-86

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