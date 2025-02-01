Тема вечера: Мальчишник. Какой мальчишник без мужчин? На этот раз пикантные разговоры пройдут с участием нескучного психолога-сексолога Ивана Гончара и профессионального балагура, актёра Тимофея Ленских. Вместе со зрителями ведущие, не без юмора, обсудят те же темы, которые волнуют буквально всех девочек земного шара, но на этот раз с мужской точки зрения. Сбор гостей в 20:15, начало в 20:30. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8-913-706-08-86