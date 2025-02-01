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Просмотр и психологический разбор мультфильма «Душа»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Мультфильм наполнен множеством экзистенциальных смыслов, жизненной простотой, так сказать «глубиной повседневности», и все это совместно с психоанализом только дополняет и расширяет поле обсуждения многогранной жизни. Присоединяйся к совместному просмотру с командой психологов «ПсиДжем» и дальнейшему обсуждению, где вы вместе попробуете пройти сквозь глубину повседневности к аналитической позиции. Начало в 18:00. Билеты можно купить онлайн или у администратора «Башни» перед началом мероприятия.

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