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Проект: реставрация 2.0

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Экофест осознанного потребления. В прошлом году говорили о разделении отходов, сборе вторсырья, переработке и осознанном потреблении, а сейчас – тебя зовут действовать. Помимо культурной программы, сбора отходов, свопа и другого движа внутри Башни, снаружи будет проведён субботник и воскресник, на которых приберут территорию, засадят клумбы и придумают много креативных решений по облагораживанию территории. Вход на событие бесплатный. Внутри есть платные зоны (лекторий, концерт, встреча заката). Даты: 25 и 26 апреля с 12:00 до 20:00

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