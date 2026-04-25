Экофест осознанного потребления. В прошлом году говорили о разделении отходов, сборе вторсырья, переработке и осознанном потреблении, а сейчас – тебя зовут действовать. Помимо культурной программы, сбора отходов, свопа и другого движа внутри Башни, снаружи будет проведён субботник и воскресник, на которых приберут территорию, засадят клумбы и придумают много креативных решений по облагораживанию территории. Вход на событие бесплатный. Внутри есть платные зоны (лекторий, концерт, встреча заката). Даты: 25 и 26 апреля с 12:00 до 20:00