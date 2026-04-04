Легендарный рейв в Новосибирске! Крупнейший в мире фестиваль, вдохновлённый творчеством The Prodigy, от российского фан-коммьюнити. Эксклюзивные тематические сеты от ведущих российских bass-артистов и лучших диджеев Сибири. Все хиты The Prodigy за одну ночь, а также лучшие треки из мира электронной музыки за последние 30 лет! Рейв вне жанровых рамок для тех, кто застал танцевальную сцену нулевых, и для тех, кому об этом рассказывали родители. Хедлайнеры: Teddy Killerz — ведущий отечественный драм-н-бейс проект, широко известный во всём мире. Специально для этой ночи они написали 50 ремиксов на треки The Prodigy, которые прозвучат в часовом сете Медведей. Gordy — отец российского фан-сообщества The Prodigy, не раз выступавший с легендами на одной сцене. Участник проекта BaseFace совместно с экс-барабанщиком The Prodigy Кироном Пеппером и основатель фестиваля. В своём сете Горди отыграет пару десятков оригинальных треков The Prodigy, а также дюжину собственных ремиксов на EDM-бенгеры.