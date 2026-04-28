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  1. Новосибирск
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Присутствие

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на якутском языке с русскими субтитрами и встреча с актрисой Валентиной Романовой-Чыскыырай. О фильме: Девушка с тревожным расстройством месяц не покидает квартиру, укрываясь от пандемии. Когда муж уезжает в командировку, в доме начинают происходить мистические события: пропадают вещи, самопроизвольно открываются окна, а героиню преследуют видения покойной матери. Пытаясь избавиться от зловещего духа до возвращения супруга, она постепенно осознаёт: реальность куда страшнее, чем кажется.

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