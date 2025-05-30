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Preparty с Dj Lancor

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Идеальный старт для пятничного вечера. За пультом Dj Lancor с авторским сетом. Вход свободный. Начало в 21:30 (раньше приходить не имеет смысла, так как бар закрыт на спецобслуживание).

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