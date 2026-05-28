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Поздеев.100

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

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Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка посвящена 100-летию красноярского художника Андрея Поздеева. В экспозиции представлено почти 100 живописных работ. В основе показа — не хронологический, а тематико-оптический принцип: произведения сгруппированы не по периодам творчества, а по визуально-пластическим качествам, жанрам и темам, которые автор развивал на протяжении всей своей карьеры. Андрей Поздеев (1926–1998) — художник, чьё творчество выходит за пределы советского неофициального искусства, сибирского модернизма и постсоветской живописи. Он сохраняет устойчивое профессиональное признание и высокий зрительский интерес. В день открытия, 28 мая, вход на выставку бесплатный; в другие дни билет можно приобрести на сайте или в кассе центра культуры.

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