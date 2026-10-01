Пойдём со мной (Come with me)
проспект Димитрова, 7
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Новосибирская рок-группа, играющая на стыке панка и ню-метала. Её отличают зажигательные риффы и завораживающее звучание. В репертуаре — спокойные песни, лирические баллады и энергичные композиции, в которых смешались самые разные стили. Забронировать столик можно на сайте или по телефону.
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