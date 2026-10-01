Новосибирская рок-группа, играющая на стыке панка и ню-метала. Её отличают зажигательные риффы и завораживающее звучание. В репертуаре — спокойные песни, лирические баллады и энергичные композиции, в которых смешались самые разные стили. Забронировать столик можно на сайте или по телефону.