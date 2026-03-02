Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. О фильме: В Алжире 1930-х годов молодой человек переживает личную утрату, но остаётся безучастным к происходящему. Его монотонная жизнь неожиданно меняется, когда он оказывается втянут в цепь событий, ставящих под сомнение привычные представления о норме и морали. На фоне жаркого средиземноморского пейзажа разворачивается история отчуждения и внутреннего выбора, где каждое решение ведёт к необратимым последствиям.