Посторонний
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. О фильме: В Алжире 1930-х годов молодой человек переживает личную утрату, но остаётся безучастным к происходящему. Его монотонная жизнь неожиданно меняется, когда он оказывается втянут в цепь событий, ставящих под сомнение привычные представления о норме и морали. На фоне жаркого средиземноморского пейзажа разворачивается история отчуждения и внутреннего выбора, где каждое решение ведёт к необратимым последствиям.
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