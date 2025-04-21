Полуимпровизационный спектакль «Безусловно. Вопреки»
проспект Строителей, 21
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Участники мастерской актёрской импровизации Arto собрали 13 анонимных признаний в любви обычных людей, которых можно встретить на улице, в магазинах, транспорте. Какие-то из них направлены в прошлое, какие-то — в настоящее. Эти истории актёры отразили в спектакле, где также будут элементы импровизации. Этот спектакль — возможность напомнить себе о том, что любовь есть. Любовь — среди нас. Даже если кому-то ещё не повезло встретить ту самую любовь.
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