Пока небо смотрит
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ и встреча с актрисой и продюсером фильма Любовью Аксёновой. О фильме: Семь андеграундных танцоров — Алиса, Арсений, Степан и другие — стремятся к признанию, оставаясь верными свободе самовыражения. Они живут танцем и не готовы идти на компромиссы ради успеха. Однажды героям предлагают участие в масштабном проекте и телешоу. Перед каждым встаёт выбор: танцевать ради славы или следовать зову сердца.
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