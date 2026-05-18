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Пока небо смотрит

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ и встреча с актрисой и продюсером фильма Любовью Аксёновой. О фильме: Семь андеграундных танцоров — Алиса, Арсений, Степан и другие — стремятся к признанию, оставаясь верными свободе самовыражения. Они живут танцем и не готовы идти на компромиссы ради успеха. Однажды героям предлагают участие в масштабном проекте и телешоу. Перед каждым встаёт выбор: танцевать ради славы или следовать зову сердца.

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