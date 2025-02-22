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Похоронный Рок Vol.XI

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Funeral Rock Concerts и Morok Booking представляют eжегодный метал-фестиваль. На сцене: — Below the sun (experimental/post-metal/sludge doom из Красноярска): cпустя долгое время красноярский коллектив выпускает 1-ю часть своего нового альбома «Immanence» — энергия далёких звёзд, преломлённая в фильтрах объединённого сознания участников коллектива, явит знакомые музыкальные текстуры, разбавленные новым опытом. Тебя ждёт большая концертная программа. — Birth of the monolith (blackened post-metal/sludge из Кемерово): монументальность пост-метала и сладжа, выталкивающая слушателя за пределы сознания. Плотная стена звука, сменяющаяся эмбиентными вставками между композициями. — Tombweed (stoner/sludge doom из Томска): обречённое томское трио, играющее грязный блюз в лучших традициях стоунера и сладж-дума. Двери откроются в 18:00, начало в 19:00

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