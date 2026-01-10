Похмельный квиз
Каменская улица, 32
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Сыграешь в несложную, весёлую игру с хорошей дозой перчинки! Кроме квиза (как обычно: три раунда, 60 вопросов, призы, Золотой вопрос, банк игры), тебя ждёт фотозона, чтобы запечатлеть на века это веселье. Дресс-код, понятное дело, пижамно-халатный и слегка потрёпанно-развратный:) Регистрация в порядке очереди в группе ВКонтакте или через мессенджеры по телефону: +79133765401
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