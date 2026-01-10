Сыграешь в несложную, весёлую игру с хорошей дозой перчинки! Кроме квиза (как обычно: три раунда, 60 вопросов, призы, Золотой вопрос, банк игры), тебя ждёт фотозона, чтобы запечатлеть на века это веселье. Дресс-код, понятное дело, пижамно-халатный и слегка потрёпанно-развратный:) Регистрация в порядке очереди в группе ВКонтакте или через мессенджеры по телефону: +79133765401