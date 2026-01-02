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Podzemka film festival

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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Завершение:

500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Пространство парка разделится на четыре кинозала, каждый из которых обладает своей уникальной атмосферой и фильмом. Что тебя ждёт? — Четыре разных кинозала, в которых будут показывать фильмы — от независимого кино до культовых хитов: от «Брата 2» до «Джона Уика». — Свобода выбора: один билет — доступ ко всем залам. Решай сам: погрузиться в одну историю с головой или устроить себе арт-хаусный «променад» между залами. — Особая атмосфера: лофт, уютные залы, проникающий звук, хорошая компания и море впечатлений. Это не просто показ — это игра, эксперимент и новый формат киновосприятия. Количество билетов ограничено! Позаботьтесь о своём месте в этом кино-приключении заранее.

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