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Подставка из плиточной мозаики

Каникулы
улица Свердлова, 11

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать собственную подставку из плиточной мозаики. Можно будет выбрать цвета своих плиточек из целой радуги палитры, а потом с помощью инструментов создать собственное плиточное искусство в стиле абстракции своими руками. И, конечно, насладиться звуками asmr:) Размер будущей подставки: 19,5 х 12 Продолжительность: 2,5 - 3 часа Ведущая: Яна Галдецкая — основатель арт-пространства «Каникулы». Все материалы включены в стоимость. Для того, чтобы забронировать за собой место, необходимо внести предоплату 800 рублей за участника по номеру телефона.

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