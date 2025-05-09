На мастер-классе ты сможешь создать собственную подставку из плиточной мозаики. Можно будет выбрать цвета своих плиточек из целой радуги палитры, а потом с помощью инструментов создать собственное плиточное искусство в стиле абстракции своими руками. И, конечно, насладиться звуками asmr:) Размер будущей подставки: 19,5 х 12 Продолжительность: 2,5 - 3 часа Ведущая: Яна Галдецкая — основатель арт-пространства «Каникулы». Все материалы включены в стоимость. Для того, чтобы забронировать за собой место, необходимо внести предоплату 800 рублей за участника по номеру телефона.