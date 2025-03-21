Лекция с Ксенией Дорониной про сновидения с точки зрения науки. Сновидения считались даром или проклятием богов, голосом бессознательного, псевдонаучной бессмыслицей... Так что же это такое? За последние десятилетия учёные выяснили, что сны играют ключевую роль во многих жизненно важных процессах. В том числе, без сновидений не было бы воспоминаний и способности к обучению (или они были бы не такими). Как такое возможно? И что же такое — сны? Об этом и многом другом узнаешь на лекции. Ксения Доронина — сомнолог и невролог, работает со взрослыми и детьми. С 2017 года выступает с научно-популярными лекциями о сне, сновидениях, формировании памяти вживую на разных площадках в Новосибирске и Санкт-Петербурге.