Занятия театральной импровизацией помогают во многих аспектах жизни. Один из них — работа с тревогой. Многие боятся неизвестности и неопределённости, но у жизни свои правила. На этом занятии-исследовании будут заниматься импровизацией. Фокусом станет страх перед неизвестностью. Участники попробуют не зажиматься и не отсиживаться в этом страхе, а рисковать и смотреть, что из этого выходит. Занятие подойдёт тебе даже если ты никогда ничем подобным не занимался;)