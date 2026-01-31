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  1. Новосибирск
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По ту сторону тумана

Арт-резиденция «Юность»
проспект Строителей, 21

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Занятия театральной импровизацией помогают во многих аспектах жизни. Один из них — работа с тревогой. Многие боятся неизвестности и неопределённости, но у жизни свои правила. На этом занятии-исследовании будут заниматься импровизацией. Фокусом станет страх перед неизвестностью. Участники попробуют не зажиматься и не отсиживаться в этом страхе, а рисковать и смотреть, что из этого выходит. Занятие подойдёт тебе даже если ты никогда ничем подобным не занимался;)

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