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Площадь Культуры

Арт-резиденция «Юность»
проспект Строителей, 21

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Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Игры
Выставки
Спектакли
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Уличный арт-фестиваль с музыкантами, огненным шоу, уличными театрами, маркетом, мастер-классами и кино под открытым небом. Темой этого года станет славянский фольклор и сказочные существа. Вход свободный.

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