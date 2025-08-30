Площадь Культуры
проспект Строителей, 21
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Про событие
Уличный арт-фестиваль с музыкантами, огненным шоу, уличными театрами, маркетом, мастер-классами и кино под открытым небом. Темой этого года станет славянский фольклор и сказочные существа. Вход свободный.
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