Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь создать свой персональный браслет. В отличие от ювелирных украшений, плетёные браслеты лёгкие, гипоаллергенные и устойчивы к потускнению. Будь то в спортзале, на деловой встрече или в путешествии, они останутся удобным и необременительным аксессуаром. Участие бесплатное, но захвати, пожалуйста, материалы, необходимые для создания твоего крутого браслета. Список необходимых материалов: неразъёмное кольцо, подвески, нейлоновые нити, бусины. Необходимо заранее зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.
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