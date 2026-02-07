Cлушаешь Placebo когда тебе плохо, слушаешь Placebo когда хорошо? Тогда приходи на аутентичный трибьют от группы Soulmakers*. На концерте прозвучат любимые хиты группы разных лет в электричестве! Не пропусти! *Немного о группе: новосибирская группа, играют трибьют-концерты на известные рок-группы. На данный момент у них две программы: Nirvana и Placebo. Утверждают, что совсем скоро порадуют своих поклонников новым трибьютом. Стоимость билетов в день концерта — 1000 рублей.