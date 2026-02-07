ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Placebo Tribute c группой Soulmakers

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Cлушаешь Placebo когда тебе плохо, слушаешь Placebo когда хорошо? Тогда приходи на аутентичный трибьют от группы Soulmakers*. На концерте прозвучат любимые хиты группы разных лет в электричестве! Не пропусти! *Немного о группе: новосибирская группа, играют трибьют-концерты на известные рок-группы. На данный момент у них две программы: Nirvana и Placebo. Утверждают, что совсем скоро порадуют своих поклонников новым трибьютом. Стоимость билетов в день концерта — 1000 рублей.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста