Placebo Tribute c группой Soulmakers
проспект Димитрова, 7
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Cлушаешь Placebo когда тебе плохо, слушаешь Placebo когда хорошо? Тогда приходи на аутентичный трибьют от группы Soulmakers*. На концерте прозвучат любимые хиты группы разных лет в электричестве! Не пропусти! *Немного о группе: новосибирская группа, играют трибьют-концерты на известные рок-группы. На данный момент у них две программы: Nirvana и Placebo. Утверждают, что совсем скоро порадуют своих поклонников новым трибьютом. Стоимость билетов в день концерта — 1000 рублей.
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