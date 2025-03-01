В этот вечер для тебя играют: — «Всё внутри»: их секрет в простых, глубоких текстах и качающих рифах; — SPRBand: история этого проекта берёт начало ещё в 2002 году, когда несколько школьников решили создать рок-банду и стали записывать свои песни на старый магнитофон. Школьники выросли, звучание и тексты тоже изменились; — Old ducks: поп-панк группа играющая в стиле «лирический турбошансон». Все песни о прекрасном и светлом, а пишет их продюсер - плюшевая утка по имени Вениамин Иосифович Кряков; — in'n'out: исполняет позитивный, драйвовый панк-рок. Основная тематика песен — жизнь и переживания человека, его радости и тревоги, хлопоты и суета.