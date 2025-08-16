Поэтическое высказывание о женской злости. Злая читка, грациозная хореография и постоянное взаимодействие с залом. Героиня перформанса «вечная невеста», которой не везет в любви. Её иллюзии приводят её к разочарованию и поиску смысла, чтобы полюбить снова. Эта постановка является синергией жанров: — современной русской авторской поэзии — электронной музыки — хореографией на каблуках — мультимедиа Билетов очень мало.