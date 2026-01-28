Групповая выставка новосибирских скульпторов — исследовательский проект, посвящённый современной новосибирской скульптуре. Это не просто обзор произведений, а погружение в творческие лаборатории авторов, где рождается особая художественная позиция. «Пьедесталы. Материальная форма» — это камерный по формату, но ёмкий по содержанию показ произведений-размышлений. Обладая сложным образным языком, они становятся катализатором для глубокой рефлексии — не только о современном искусстве, но и о феномене сибирской скульптурной школы как самобытного культурного явления. Название выставки раскрывается в нескольких смыслах. Буквально пьедестал — это фундамент, опора и связующее звено между объектом и зрителем. В пространстве групповой экспозиции именно пьедесталы задают ритм, выстраивают иерархию и организуют тонкий диалог между разными работами, собирая их в единое высказывание.