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Пьедесталы. Материальная форма

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Групповая выставка новосибирских скульпторов — исследовательский проект, посвящённый современной новосибирской скульптуре. Это не просто обзор произведений, а погружение в творческие лаборатории авторов, где рождается особая художественная позиция. «Пьедесталы. Материальная форма» — это камерный по формату, но ёмкий по содержанию показ произведений-размышлений. Обладая сложным образным языком, они становятся катализатором для глубокой рефлексии — не только о современном искусстве, но и о феномене сибирской скульптурной школы как самобытного культурного явления. Название выставки раскрывается в нескольких смыслах. Буквально пьедестал — это фундамент, опора и связующее звено между объектом и зрителем. В пространстве групповой экспозиции именно пьедесталы задают ритм, выстраивают иерархию и организуют тонкий диалог между разными работами, собирая их в единое высказывание.

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