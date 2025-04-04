[отменено] Паша Техник
Красный проспект, 161
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Внимание: отмена мероприятия. Возвращение легенды андеграунда с презентацией нового альбома и твоими любимыми хитами. Возрастное ограничение строго 18+. Возьми с собой документы.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи