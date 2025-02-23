Давно хотел исполнить хором любимые хиты из 90-х? Тогда эта вечеринка для тебя. Начнётся всё с обязательной распевки, что бы разогреть твои связки и подготовить голос к пению. В процессе будут разбирать репертуар и делить по голосам, прокачивая твой навык управлять своим голосом. В финале: исполнишь хором с другими участниками тематический атмосферный репертуар только под живой звук. Ведёт вечеринку зажигательный педагог дирижер Ольга Жигалина, а подыгрывают музыкальное трио: гитара, клавиши, кахон. Сбор гостей в 16:00