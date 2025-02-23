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Party Хор: хиты 90-х

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Давно хотел исполнить хором любимые хиты из 90-х? Тогда эта вечеринка для тебя. Начнётся всё с обязательной распевки, что бы разогреть твои связки и подготовить голос к пению. В процессе будут разбирать репертуар и делить по голосам, прокачивая твой навык управлять своим голосом. В финале: исполнишь хором с другими участниками тематический атмосферный репертуар только под живой звук. Ведёт вечеринку зажигательный педагог дирижер Ольга Жигалина, а подыгрывают музыкальное трио: гитара, клавиши, кахон. Сбор гостей в 16:00

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