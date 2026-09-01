В условном театре идут репетиции спектакля «Магда», в котором артисты должны присвоить личности главных преступников XX века. Но пьеса становится камнем преткновения между всеми участниками процесса, приводя историю к неожиданному финалу. Как иерархические отношения в театре влияют на психологическую природу артистов, и через какие испытания проходит актерский организм, исследуя природу зла? Как сценическая трагедия влияет на людей, и зачем современному зрителю разбираться в мотивах и боли очевидных чудовищ? Сюжет возвращает зрителей в исторический апрель 1945 года, когда советские войска сжимают кольцо вокруг Берлина, а окружение правящей элиты Германии пытается скрыться от справедливого возмездия. Режиссер Юрий Квятковский — мастер неожиданных финалов и сюжетных поворотов — ставит изобретательный спектакль, где драма вдруг превращается в увлекательный триллер с элементами фантасмагории и невероятными актерскими работами. По мотивам пьесы Майкла Ардитти «Магда» Продолжительность: 3 часа 10 минут с антрактом