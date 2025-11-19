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Память и памятники: введение в некрополистику

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 14+
Необычное

Про событие

Креативный центр «Башня» запускает цикл лекций об прикладной дисциплине истории — некрополистике. Каждые две недели (день плавающий), в 18:30: интересные факты, виртуальные экскурсии по кладбищам Новосибирска и других городов России и даже чуть-чуть мира, приглашённые эксперты и другое по этой теме. Встреча первая: Введение в некрополистику. Что изучает «некрополистика» и о чeм могут рассказать надгробные памятники? Лидия Королeва, экскурсовод по городским некрополям, расскажет о том, откуда пошла мода гулять среди надгробий, нормален ли этот интерес. Поведает об истоках мемориальной культуры, приведёт примеры из истории и современности о памятниках выдающимся людям (Новосибирских и не только) и ответит на все твои вопросы о кладбищах, которые ты давно хотел задать, но не знал кому. Кладбища — это страшно. Страшно интересно!

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